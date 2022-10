"Ça se passe très mal": l'ambiance est électrique entre Johnny Depp et Maïwenn, la réalisatrice de son nouveau film

Pendant son combat judiciaire qui l'opposait à son ancienne compagne Amber Heard, Johnny n'a cessé d'exprimer sa déception à l'idée d'avoir été boycotté par l'industrie cinématographique et notamment de ses grosses sagas comme "Pirates des Caraïbes" ou encore des "Animaux fantastiques". Quelques mois après la fin du procès, l'acteur commence à reprendre du service et pour son premier film, c'est un pays cher à son cœur qu'il a choisi : la France.



Le comédien de 59 ans a en effet été engagé par la réalisatrice Maïwenn pour incarner le monarque Louis XV dans son film consacré à la courtisane Jeanne du Barry. Un projet qui séduisait fortement l'acteur... Enfin apparemment plus actuellement. Dans les faits, les deux stars auraient beaucoup de mal à s’entendre et l’ambiance sur le tournage serait électrique.



C'est du moins ce qu'a révélé Bernard Montiel sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste : "J’ai eu des échos et c’est très sérieux. Alors, c’est un excellent acteur, quand il vient sur le plateau. Sauf que parfois, l’équipe est prête à 6 heures du matin et personne ne vient. Alors après, Maïwenn, la réalisatrice, se fâche et le lendemain, c’est elle qui ne vient pas, tandis que Johnny Depp vient". Il a ensuite ajouté : "C’est une folie. Ils en ont ras-le-c**. Ça se passe très mal. Ils s’engueulent tout le temps". D'où vient cette information ? Impossible d'en savoir plus.