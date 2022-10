"J'ai 23 ans et je n'ai jamais eu de rendez-vous": Ed affiche sa photo en grand sur un panneau publicitaire pour trouver l'amour (photo)

Trouver l'amour n'est pas une chose facile. Ce n'est pas ce jeune homme prénommé Ed Chapman, qui vous dira le contraire. Le garçon de 23 ans, qui n'a jamais eu de rendez-vous galant adécidé de faire une "publicité" à son effigie sur un panneau d'autoroute dans l'espoir de se trouver une petite amie.

Ed Chapman, 23 ans, de Leeds, dans le West Yorks, a été célibataire toute sa vie et pour rémédier à cela, il a décidé qu'il était temps de sortir des sentiers battus et d'avoir recours à une manière un peu différente de trouver l'amour. Après n'avoir pas eu de chance avec les méthodes traditionnelles telles que les applications de rencontre, Ed a décidé de faire sa promotion sur un panneau d'affichage géant à Leeds, dans l'espoir de pouvoir enfin aller à son tout premier rendez-vous. Il a déclaré à nos confrères du média Mirror : "J'ai donc décidé que je devais essayer quelque chose de différent et j'ai pensé qu'avoir mon propre panneau d'affichage serait un bon moyen de rencontrer des gens.

Et apparement, sa technique marche. Ed a expliqué qu'il avait reçu beaucoup de messages de personnes âgées de 18 à 48 ans et qu'il est maintenant occupé à organiser son tout premier rendez-vous. "C'est vraiment excitant et c'est un signe que quelque chose de positif est à venir. Je suis évidemment un peu nerveux à l'idée d'aller à mon tout premier rendez-vous, mais ça devrait être bien."

Une situation cocasse



"C'est quelque chose d'idiot et je n'aime pas prendre la vie trop au sérieux, donc je pense qu'utiliser un panneau publicitaire pour trouver une petite amie reflète cela." Comment il s'y est pris ? "J'ai fait le design du panneau d'affichage moi-même et j'ai pris ma propre photo, ce qui a été l'une des choses les plus difficiles. Je suis passé par de multiples tenues et poses et je me suis assuré d'avoir une coupe de cheveux avant de prendre la photo. Le panneau d'affichage se trouve sur la M621, en direction de Leeds, et il est beaucoup plus grand que je ne le pensais."