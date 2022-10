"Une nuit pleine d’émotions": ce geste de Dwayne Johnson a ému aux larmes un fan de catch (vidéo)

Un super-héros à l'écran comme dans la vraie vie, c'est ce que doit penser ce fan de catch après sa rencontre avec Dwayne Johnson. Cette semaine, l’acteur de 50 ans était de passage à Mexico pour assurer la promotion de Black Adam dans lequel il joue le rôle d'un super-héros.



Après la projection de ce nouveau film tiré de l’univers de DC Comics, The Rock s'est prêté au jeu du bain de foule. Il a ainsi passé plusieurs minutes avec ses fans dont l'un d'entre eux se souviendra de ce moment toute sa vie. Au bord du tapis rouge, ce dernier tend à l'acteur une ceinture de champion de catch. Avec un immense sourire, Dwayne Johnson attrape l'objet pour lui signer. En face de lui, le jeune homme visiblement extrêmement touché par ce geste et la rencontre se met à trembler de toute part. Quelques larmes s'écoulent également sur son visage. La vidéo est touchante !

Visiblement, The Rock a lui aussi apprécié le moment puisqu'il a partagé cette vidéo sur son compte Instagram avec la légende : "Une nuit pleine d’émotions. Beaucoup de larmes de joie. Même mon âme froide et sombre devient un peu émotive quand je vois les gens commencer à craquer et à pleurer. C’est une chose magnifique. MERCI MEXICO. Je t’aime aussi", a indiqué l’acteur.



Pas étonnant que l'acteur ait apprécié cette rencontre, car avant d’être acteur, Dwayne Johnson était un catcheur professionnel, comme son père et son grand-père. Plutôt bon, il a d'ailleurs remporté de nombreux titres et récompenses dont la ceinture de champion intercontinental.