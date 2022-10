"L'école les endoctrine": Kanye West en guerre avec Kim Kardashian au sujet de l'éducation de leurs enfants

Actuellement séparé de son ex-femme Kim Kardashian, Kanye West ne cesse de faire parler de lui. Interviewé par le présentateur d’extrême droite américain et roi de la fake news Tucker Carlson, celui qui souhaite désormais être nommé Ye est revenu sur sa situation actuelle avec ses enfants et leur éducation. Sujet sur lequel Kanye West ne parvient pas à se mettre d’accord avec Kim Kardashian.



Un désaccord qui puise sa source dans le fait que Kanye West souhaite que sa progéniture fréquente la Donda Academy.



Pas étonnant



En effet, la Donda Academy est une école créée par lui-même et qui a pour objectif de mettre en avant l’art et la religion. Pour lui, l'école actuelle de ses enfants est un endroit d'"endoctrinement" par l'administration américaine. "Tout ce qu’ils font, c’est prendre tous les enfants de célébrités et les jeter dans cette même école" a déclaré Ye.



Compromis



Le rappeur n'en démord pas : ses enfants doivent aller dans son école. N'en déplaise à Kim K. Puisqu'un accord entre les deux n'a pas été trouvé, l'ex-couple a fait un compromis. Un compromis qui a du mal à satisfaire Monsieur West : "En ce moment, nous sommes parvenus à un compromis - mais ce n’est qu’un début parce que je ne fais pas de compromis - mais nous sommes parvenus à un compromis selon lequel mes enfants viennent à mon école après l’école et font de la chorale."



Trop tard



Ye emploie des mots forts pour exprimer son désaccord. Il n'hésite pas à considérer que la situation est déjà "trop tard". Pour lui, son fils Psalm a déjà été totalement endoctriné et ne semble pas avoir envie d’intégrer son école. Il conclut que de toute façon, il n'a apparemment jamais eu voix au chapitre concernant l’éducation de ses enfants.