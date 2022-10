Une coréenne de 28 ans a déboursé 60 000 euros pour ressembler à son idole : Kim Kardashian (photos)

Cherri Lee idolâtre Kim Kardashian depuis son enfance. Lorsqu'elle est devenue majeure, elle n'avait qu'une seule envie : lui ressembler le plus possible. Et ce, peu importe le prix ou le nombre d'opérations.

Originaire de Corée du Sud, Cherri Lee a grandi en admirant la star américaine, Kim Kardashian. Alors qu'elle était encore très jeune, Cherri Lee n'appréciait pas son corps. Ce mal-être n'a fait que croître durant son adolescence.

À 20 ans, un événement vient complètement chambouler la jeune femme. Son petit ami de l'époque rompt avec elle. Elle décide alors de devenir la copie conforme de Kim Kardashian. Elle réalise une première opération au niveau des paupières. Complètement fan du résultat, elle prévoit d'autres opérations.

Au total, la jeune femme subira 15 opérations en huit ans, soit près de deux opérations par an pour un montant total de 60 000 euros. Elle supportera trois liftings brésiliens au niveau du postérieur, deux augmentations mammaires, une rhinoplastie, une chirurgie des pommettes, une réduction du double menton et deux extractions de graisse buccale. "J'ai toujours voulu avoir le look glamour des Kardashian. Kim a toujours été une source d'inspiration pour moi et c'est la plus belle femme du monde à mes yeux" a déclaré Cherri Lee.