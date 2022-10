"Le plus grand & beau cœur que je connaisse": Le message touchant d'Omar Sy à l'intention de sa femme

Habituellement réservé sur sa vie privée, Omar Sy a partagé un doux cliché avec son épouse sur Instagram à l'occasion de son anniversaire. Un post dans lequel il a confié tendrement son amour pour cette dernière.

Hélène Sy fêtait ses 43 ans ce jeudi 6 octobre. L'occasion pour l'acteur d'Intouchables de souhaiter un joyeux anniversaire à celle qu'il décrit comme "l'amour de sa vie. "Joyeux anniversaire to the love of my life. Mon assoss. Ma Meilleur copain. Le plus grand & beau cœur que je connaisse. Longue vie à toi, je te souhaite autant de bonheur que ce que tu apportes aux autres… Je te t'aime" écrit Omar Sy.

Ensemble depuis 25 ans, Hélène et Omar Sy file le parfait amour. Ils se sont rencontrés en 1997 et ont tous les deux eu un véritable coup de foudre. Depuis, ils se sont mariés et ont eu 5 enfants, Selly (21 ans), Sabah (18 ans), Tidiane (16 ans), Alhadji (13 ans) et Amani-Nour (5 ans).

Le couple vit à Los Angeles depuis 2012 pour préserver au maximum leur vie de famille.