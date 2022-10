Shakira publie une vidéo d’un cœur piétiné : un message indirect à Gerard Piqué?

Le divorce de Shakira et Gerard Piqué a fait grand bruit l’été dernier, révélant au passage l'infidélité du footballeur espagnol. Et il semble que la chanteuse colombienne n’a pas encore digéré cette séparation.

En septembre, elle expliquait s’être beaucoup investie dans leur relation. "J’ai toujours appuyé Gérard dans sa carrière. Il fallait que l’un de nous fasse des sacrifices. J’ai mis ma carrière en second plan et je suis venue en Espagne, pour le soutenir afin qu’il puisse jouer au football et gagner des titres. C’était un sacrifice d’amour", avait-elle expliqué.

Dans la même veine, elle a publié des messages sur les réseaux sociaux pouvant être sujets à interprétation.

"Ce n’est pas ta faute, ni la mienne non plus, c’est juste celle de la monotonie", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux avant de publier dans la foulée une vidéo d'un cœur écrasé par un pied et écrivant : "Je n'ai jamais rien dit, mais ça m'a fait mal. Je savais que ça arriverait."

On peut s'imaginer qu'il s'agit de messages adressés à Gerard Piqué, à moins que son histoire d'amour déçue ne l'ait inspirée pour son nouvel album. En effet, dans une autre publication, on peut voir le dessin d'un coeur et d'un poignard. En légende, elle écrit "Monotonia" et la date du 19 octobre.