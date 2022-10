Jean Imbert (Top Chef) pose dans sa cuisine en compagnie de Beyoncé et Jay-Z: un détail étonne ses abonnés

Le gagnant de la saison 3 de Top Chef n'en a pas fini de côtoyer les stars ! Chef de son restaurant L'Acajou, il est également aux fourneaux du palace parisien Plaza Athénée. Il a rencontré de nombreuses célébrités et a même une réputation de chef ami des stars qui lui colle à la peau.

Derniers en date : le couple formé par Beyoncé et Jay-Z. Ils sont venus le saluer en cuisine et Jean Imbert en a profité pour prendre la pose avec eux.

"La classe", écrivent de nombreux abonnés du chef en commentaires. Mais certains s'étonnent du look de Queen B, vêtue d'une combinaison bleue, de cheveux tirés en que de cheval et de lunettes de soleil.

"Elle ressemble de plus en plus à Mariah Carey ou c’est moi ?", note un abonné, rapidement rejoint par d'autres : "C’est ce que je me disais", "Je ne suis pas seul", "J'ai beau savoir que c'est Beyoncé je ne vois que Mariah", peut-on lire en réponse.