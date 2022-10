Les retrouvailles émouvantes du duo iconique de "Retour vers le futur" (vidéos)

32 ans après la sortie de "Retour vers le Futur III", les deux acteurs principaux de la saga "Retour vers le futur" se sont retrouvés à la Comic Con de New York ce dimanche 9 octobre. Des retrouvailles qui ont ému les spectateurs et les fans de la saga sur les réseaux sociaux.

Cette année, c'était la trilogie des films "Retour vers le Futur" qui était à l'honneur lors de la convention. L'apparition de Michael J. Fox, alias Marty Mcfly, a ému toute l'assemblée. Il a retrouvé Christopher Lloyd, alias Doc, sur scène et n'a pu cacher ses difficultés à se déplacer.

En effet, Michael J. Fox avait révélé en 1998 être atteint de la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, l'acteur se montre avec courage et sans tabou ce qui a suscité l'admiration des fans de la série.

Michael J. Fox s'est déjà exprimé plusieurs fois au sujet de sa maladie expliquant que c'est "la meilleure chose qui me soit arrivé dans la vie." Il détaille : "La maladie de Parkinson est un cadeau. J’ai dit aux gens que c’était un cadeau et ils m’ont dit : ’tu es dingue.’ Je dis : ’ouais, mais c’est un cadeau qui ne cesse de m’apporter.’ Mais c’est un cadeau et je ne le changerais pour rien au monde… Il ne s’agit pas de ce que j’ai, mais de ce que j’ai reçu". Il a profité de son apparition à la Comic Con de New York pour rendre un hommage à ses fans : « Vous m’avez donné toute ma vie ».

L'acteur de Marty McFly, aujourd'hui âgé de 61 ans, avait 23 ans lors du tournage du premier volet de la saga.