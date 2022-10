Marge Simpson se coupe les cheveux en soutien aux femmes iraniennes

L'artiste italien aleXsandro Palombo a voulu rendre hommage à Masha Amini. Cette jeune femme iranienne de 22 ans est décédée le 16 septembre dernier. Son décès inopiné est survenu seulement quelques jours après son arrestation par la police des mœurs pour infraction au code vestimentaire. Son foulard était mal mis.

En soutien, aleXsandro Palombo a réalisé une fresque murale représentant Marge Simpson une paire de ciseaux dans une main et sa chevelure bleue dans l'autre. L'emplacement de la fresque n'a pas été choisi au hasard puisqu'elle se trouve juste en face du consulat de la République islamique d'Iran à Milan.

Depuis le décès de Masha Amini le 16 septembre dernier, les femmes iraniennes se coupent les cheveux, brûlent leur foulard et manifestent pour montrer leur mécontentement. Ces mouvements de protestation sont violemment réprimés par les autorités. Selon l'ONG Iran Human Rights, 92 personnes seraient décédées dans les manifestations.

Nommé "The Cut" ("la coupe" en français), l'artiste italien a peint Marge Simpson après avoir reçu l'aval d'une scénariste des "Simpson".

Selon The Independent, son œuvre aurait été retirée seulement deux jours après sa réalisation. L'artiste s'est exprimé dans les colonnes du journal anglais : "Retirer une peinture murale de street art réalisée dans un geste de solidarité envers Mahsa Amini et toutes les femmes iraniennes qui se battent pour leur vie et leur liberté est un acte d'une incroyable lâcheté." Il ajoute : "Le fait que ce retrait ait eu lieu dans un pays démocratique comme l'Italie est d'une gravité absolue, et trahit le désir d'étouffer sa signification profonde. Nous ne nous laisserons pas intimider par ce geste abject".