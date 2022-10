Le fils de Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias s'est marié

Ce 24 septembre, Louis Sarkozy, le fils de l'ancien président français Nicolas Sarkozy et de Cécile Attias, s'est marié avec sa compagne Natali Husic. En couple depuis 5 ans, Louis (25 ans) et Natali ont passé le cap devant leurs familles et leurs parents dont Cécile Attias et Nicolas Sarkozy qui étaient tous les deux présents.

Deux semaines après avoir dit oui, la mariée qui poursuit une carrière de mannequin et d'actrice à New York a partagé ce dimanche des clichés des noces qui ont eu lieu à Gordes, une commune française située dans le département de Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur cette série de photos, on peut voir le couple très souriant échanger ensuite un baiser. Une publication que Cécilia a commenté: "Heureux pour toujours", accompagné de 3 émojis.

Pour l'union civil, la jeune femme avait opté pour un tailleur blanc, mais pour la soirée, la jeune mannequin portait une robe en dentelle, comme le montrent plusieurs clichés postés par sa soeur sur Instagram. Sur l'un d'entre eux, on peut d'ailleurs apercevoir Cécilia Attias, très souriante.