Le festival MaMA s'offre Orelsan comme... conférencier

Non, Orelsan ne chantera pas cette fois mais le rappeur sera un des intervenants des conférences du MaMA, festival défricheur parisien qui cible public et professionnels de la filière musicale internationale, de mercredi à vendredi.

Vendredi après-midi, dans un des lieux dédiés au rendez-vous, la méga-star du rap hexagonal discutera pendant une heure avec la journaliste musicale Ouafae Mameche. Le chanteur, également acteur et réalisateur, pourra donner sa vision d'une carrière qui se construit sur le long terme.

Auteur du tube "Basique", le rappeur normand pèse plus d'un million d'albums vendus et plus d'un million de spectateurs lors de ses tournées (dont 250.000 en 2022 à Paris).

Le MaMA, en journée, propose plus de 170 conférences, débats, ateliers ou rencontres ciblées pour les professionnels du secteur. Ils étaient plus de 6.500 à avoir répondu à l'appel en 2021 pour l'évènement dans le quartier Pigalle/Montmartre à Paris.

Mercredi après-midi, une session d'écoute en direct sera proposée avec l'Américaine Nora Felder, qui supervise la musique de la série à succès de Netflix, "Stranger Things". C'est grâce à elle que des titres comme "Running up that hill" de Kate Bush ou "Master of puppets" de Metallica ont resurgi au top des charts internationaux.

En soirée, le festival permet au public et aux pros de naviguer entre différentes salles pour découvrir des talents émergents.

Le comité artistique en charge de la programmation s'est demandé "comment aborder les questions de diversité d'esthétiques musicales mais aussi comment porter aux travers d'artistes des questions d'égalité ou d'inclusivité à l'endroit de la culture", résume pour l'AFP la programmatrice Bénédicte Froidure.

"Nous voulions" donner "des espaces à des artistes/groupes qui ne rentrent parfois pas dans les cases du genre, des apparences, en s'ouvrant par exemple au handicap, sans vouloir les pointer", poursuit-elle.

On peut ainsi signaler le groupe Astéréotypie, collectif avec des artistes autistes, né en 2010 au sein d'un institut médico-éducatif. Ce gang oeuvre dans un registre post-punk grisant, avec des punchlines comme "Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme".

Parmi les 154 groupes programmés, 20% viennent de l'international. Arka'n Asrafokor fera ainsi entendre son metal made in Togo, quand Amanda Magalhães présentera une frange de la musique brésilienne d'aujourd'hui.

Du côté des pépites hexagonales, on peut citer Eesah Yasuke, jeune rappeuse de Roubaix dont le titre "X-Trem" met en garde contre la montée des idées d'extrême droite. Pour son rock à boucles hypnotiques, le groupe Serpent mérite le détour. Enfin, le collectif électro Bagarre est recommandé pour étirer la nuit.