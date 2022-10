Eileen Ryan, actrice et mère de Sean Penn, est décédée à l'âge de 94 ans

L'actrice américaine Eileen Ryan Penn, qui était surtout connue pour avoir joué des rôles dans plusieurs séries télévisées à succès est malheureusement décédée à l'âge de 94 ans.

Elle était la mère des acteurs Sean Penn et Christopher Penn et du musicien Michael Penn.

Selon Deadline, l'actrice a rendu son dernier souffle chez elle à Malibu, une semaine seulement avant son 95e anniversaire. Elle était mariée à son collègue acteur et réalisateur, Leo Penn, jusqu'à sa disparition en 1998. Eileen a joué dans de nombreuses séries dont Twilight Zone, Bonanza, Grey's Anatomy, et La petite maison dans la prairie. Eileen est apparue dans le rôle de Mme Kennedy dans la première saison de La petite maison dans la prairie. Elle était une résidente de Walnut Grove et la mère de Christy et Sandy Kennedy.

Le rôle d'Eileen a été remplacé par l'actrice Janice Carroll dans la saison 2. Peu de gens savent que la série a également présenté les débuts de son fils Sean. Dans le 11e épisode de la saison 1 intitulé The Voice of Tinker Jones, réalisé par son mari Leo, le fils d'Eileen avait un rôle mineur en tant que figurant non crédité.

Sean Penn avait 13 ans à l'époque.

Eileen a été mariée à Leo Penn pendant quatre décennies jusqu'à sa mort en 1998. Selon Page Six, les deux parents de Sean Penn se sont rencontrés lors des répétitions de la pièce The Iceman Cometh à New York en 1957. Le coup de foudre a été immédiat et ils ont fini par se marier peu de temps après. Ils ont eu trois enfants ensemble: Michael, Sean et Christopher.

Evoquant son mariage avec Leo, Eileen avait révélé au New Yorker que son mari a toujours été son grand amour: "Nous avons eu un super mariage. Nous ne nous sommes jamais ennuyés l'un avec l'autre. Nous avons grandi ensemble".