William Shatner déprimé après son voyage dans l'espace: "J'ai cru voir la mort"

Depuis des décennies, les astronautes décrivent leurs voyages dans l'espace comme "époustouflants" et terrassant leur rappelant leur existence modeste. Cette expédition éveille également un rappel de la fragilité de la Terre et du besoin de l'humanité de servir la Terre et de la protéger.

L'acteur William Shatner, qui a rejoint un vol de tourisme spatial suborbital l'année dernière, a vécu le même phénomène, mais il a fait une observation très distincte lorsqu'il a détourné son regard de la Terre vers l'étendue noire du cosmos : "Tout ce que j'ai vu, c'est la mort", a-t-il déclaré dans un nouveau livre.

La biographie de Shatner, intitulée "Boldly Go", qu'il a co-écrite avec l'écrivain de télévision et de cinéma Joshua Brandon, est remplie d'anecdotes tout aussi sinistres sur l'expérience de Shatner au-dessus de l'atmosphère terrestre à bord d'une fusée réelle après avoir endossé pendant des années le rôle de Captain Kirk dans la série télévisée "Star Trek".

"J'ai vu un vide froid, sombre et noir. Cela ne ressemblait à aucune noirceur que vous puissiez voir ou ressentir sur Terre. C'était profond, enveloppant, totalisant. Je me suis retourné vers la lumière de la maison. Je pouvais voir la courbure de la Terre, le beige du désert, le blanc des nuages et le bleu du ciel. C'était la vie. Nourrir, soutenir, vivre. Terre Mère. Et je la quittais", peut-on lire dans son livre.

"Tout ce que je pensais était faux", lit-on. "Tout ce que je m'attendais à voir était faux."

Alors qu'il s'attendait à être impressionné par la vision du cosmos, vu sans le filtre de l'atmosphère terrestre, il a plutôt été submergé par l'idée que les humains détruisent lentement notre planète natale. Il a ressenti l'un des chagrins les plus forts qu'il ait jamais rencontrés, décrit-il.

"Quand je suis monté dans l'espace, j'ai voulu aller à la fenêtre pour voir ce qu'il y avait là-bas. J'ai regardé la noirceur de l'espace. Il n'y avait pas de lumières éblouissantes. C'était juste une noirceur palpable. J'ai cru voir la mort."

"Quand je suis sorti du vaisseau spatial, j'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas pourquoi. Il m'a fallu des heures pour comprendre pourquoi je pleurais. J'ai réalisé que j'étais en deuil pour la Terre. Je ne veux jamais oublier, et je n'ai pas oublié, l'importance de cette occasion", a souligné l'artiste.