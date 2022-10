Les cheveux roses, c’est fin: Louane opte pour un changement de look radical

Pendant tout l’été, Louane nous a habitué à porter de longs cheveux roses, couleur particulièrement tendance sous le soleil estival.

Mais qui dit rentrée, dit changement de look, et c’est une occasion pour la jeune mordue de mode de se mettre aussi à la page. La jeune chanteuse est donc apparue sur les réseaux sociaux et sur le plateau de la finale de The Voice Kids France ce samedi avec une toute nouvelle coupe. Plus fraîche mais aussi plus ordonnée, c’est désormais une coupe au carré très courte que Louane porte avec élégance.

Louane, Isabeau Delatour ou encore l’éternelle adepte du carré Victoria Beckham ont marqué d’autant plus cette tendance, qui, attention, ne va pas à tout le monde !

Gare aux traits du visages déjà stricts que ce genre de coiffure risque de fermer encore plus.