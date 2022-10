"Ça, je n’avais jamais vu...": ce mardi matin, des Bruxellois ont assisté à une drôle de scène dans la rue

L’art et son expression n’ont parfois pas de limite. Certains automobilistes bruxellois ont pu le constater ce mardi matin dans les rues de la capitale belge. Comme cet utilisateur de Twitter le montre, géolocalisé à Ixelles, un artiste de rue s’est installé tranquillement entre deux feux de signalisation. Il y a installé un fil pour marcher dessus et pour y jongler, alors que le feu de piéton était vert. Devant des dizaines de voitures en attendant de pouvoir (re) circuler, l’individu s’exécute, et tout de suite, la situation interroge. Comment a-t-il installé si vite son matériel ? A-t-il le temps de traverser la route sur son fil pendant la durée du feu piéton? Quelle est la démarche de cette personne ? Pour divertir les automobilistes? En tout cas, la scène n’est pas passée inaperçue. "Le funambule jongleur accroche son fil aux feux de signalisation. Ça, je n’avais jamais vu…", commente le tweetos qui n’est autre que le 2ème échevin de la commune d’Ixelles en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine.

Parmi les commentaires, les avis sont mitigés sur cette performance: "À Bruxelles beaucoup de gens improbables!", s'amuse un internaute pendant qu'un autre s'offusque "Que fait la police??? cette racaille doit être corrigée" et qu'un autre s'en amuse: "Il ne va pas faire longs feux". L'histoire ne raconte pas si le jongleur funambule est parvenu au-delà de la route avant que les voitures ne redémarrent...