Pourquoi le prince William a-t-il attendu 8 ans pour demander la main de Kate?

Le prince William a demandé la main de sa petite amie, Kate Middleton en 2010 après une relation de 8 ans qui comportait des hauts et des bas. A l'époque de ses fiançailles, il avait justifié pourquoi il avait attendu autant de temps pour lui poser la question. Une réponse qui prend tout son sens après les évenements de ces dernières années qui ont ébranlé la famille royale.

Après avoir été amis pendant plus d'un an à l'université de St Andrews, Kate et William ont commencé à se fréquenter et même à devenir colocataires alors qu'ils poursuivaient leurs cursus universitaires. Pourtant, ce n'est que 8 ans plus tard, que William a demandé la main à celle qui est devenue la princesse de Galles. Une demande en mariage faite au Kenya avec la superbe bague de fiançailles en saphir et diamants qui appartenait à sa défunte mère, la princesse Diana.

Après avoir annoncé leurs fiançailles, le couple avait accepté de répondre aux questions du journaliste britannique Tom Bradby. Un entretien au cours duquel William avait révélé la vraie raison pour laquelle il n'avait pas demandé la main de Kate plus tôt.

Le fils du roi Charles III avait justifié cette longue attente: "Nous parlons de cela depuis un bon moment. Kate n'était pas dans l'inconnu à ce sujet. Nous le planifions depuis un an, voire plus, il s'agissait simplement de trouver le bon moment. Comme le disent la plupart des couples, tout est une question de timing."

"J'ai eu ma carrière militaire et je voulais vraiment me concentrer sur mes heures de vol, et je n'aurais pas pu faire ça si j'étais encore en train de m'entraîner. Donc j'ai mis ça de côté, et Kate a travaillé, elle est là où elle voulait être, et nous avons juste tous les deux décidé que ce serait un très bon moment."

Le prince de Galles a ajouté qu'il voulait que la princesse Kate comprenne à quoi ressemblerait l'entrée dans la famille royale, nous rappelle le magazine Hello.

"J'essaie d'apprendre des leçons du passé. Je voulais juste lui donner la meilleure chance de prendre ses marques", avait-il déclaré. Sa fiancée de l'époque avait poursuivi: "Je suis également contente d'avoir eu le temps de grandir et de mieux me comprendre, alors j'espère que je ferai du bon travail."