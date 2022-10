Khloé Kardashian s'est fait retirer une tumeur au visage

Khloé Kardashian s'est fait retirer une tumeur du visage, près de 20 ans après avoir découvert un grain de beauté cancéreux dans son dos.

La star de téléréalité a écrit via sa story Instagram mardi qu'elle a vu "de nombreuses histoires circuler sur le pansement en constante évolution" sur son visage au cours des dernières semaines.

La star des "Kardashians" a remis les pendules à l'heure, expliquant qu'elle avait fait faire une biopsie d'une "petite bosse" sur sa joue présente pendant sept mois.



© Instagram Khloe Kardashian



Après que l'excroissance a été examinée par deux médecins, on a conseillé à la co-créatrice de Good American, 38 ans, de subir une "opération immédiate" pour retirer la tumeur.

"Je suis reconnaissante de partager avec vous le fait que le Dr Fischer a pu tout enlever", s'est réjouie Kardashian. "Je suis maintenant dans le processus de guérison."

"Vous continuerez à voir mes bandages et, lorsque j'en aurai le droit, vous verrez probablement une cicatrice (et un creux dans ma joue dû à l'ablation de la tumeur), mais d'ici là, j'espère que vous apprécierez l'aspect fabuleux de ces bandages", a-t-elle poursuivi.

La soeur de Kim Kardashian a conseillé à ses followers de "se faire contrôler... fréquemment", poursuivant en décrivant ses expériences précédentes avec le cancer de la peau.



© Instagram Khloe Kardashian



"À 19 ans, j'ai eu un mélanome dans le dos, et j'ai subi une opération pour l'enlever également", a écrit la star de téléréalité. "Je suis prédisposée aux mélanomes (...) Je suis quelqu'un qui porte religieusement de la crème solaire tous les jours, donc personne n'est à l'abri de ces choses."

Khloé a conclu avec un collage de photos d'elle portant divers bandages sur sa joue, y compris un cliché avec sa fille True, 4 ans.

L'ex-star de "Keeping Up With the Kardashians", qui est également la mère d'un petit garçon de 2 mois, a déjà partagé ses expériences de cancer de la peau.

En 2016, elle a raconté aux téléspectateurs de l'émission E ! de sa famille qu'elle avait subi une biopsie d'un grain de beauté sur sa poitrine.

"Heureusement, il était bénin", a déclaré Kardashian à l'époque. "Je n'ai pas eu de problème depuis des années, mais je voulais partager mon expérience avec vous afin que si vous remarquez que quelque chose ne semble pas normal, vous agissiez et preniez soin de votre santé."