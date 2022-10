"J'ai vraiment eu peur": Jamel Debbouze a failli quitter Mélissa Theuriau quand il a appris qu'il allait devenir père (vidéo)

Ce mercredi 12 octobre, Jamel Debbouze s'est exprimé sur les ondes de France Inter pour faire la promotion de la comédie Le nouveau jouet de James Huth. L'humoriste s'est confié sur sa relation avec Mélissa Theuriau qui partage sa vie depuis 2017. Une interview dont les propos ont été relayés par Closer.



Comme de nombreux couples, les amoureux ont traversé des moments difficiles au début de leur relation. En 2008, le comédien a failli quitter la journaliste lorsqu'elle attendait Léon, leur premier enfant. Sur les ondes de France Inter, Léa Salamé a parlé du film en disant ces mots: "Vous jouez un jeune homme immature, votre femme est enceinte de huit mois et vous angoissez. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans la tête que vous allez basculer, devenir père et avoir des responsabilités. C'est un rôle qui vous parle ?"

Retrouvez l'extrait à la 6e minute:





Ce à quoi Jamel Debbouze a répondu: "Ben oui, évidemment. Quand j'ai appris que j'allais être père, j'ai failli prendre le large. On a toujours peur. On se retrouve face à une responsabilité immense et puis, on la fantasme, elle nous submerge."



"Quand on se retrouve face à cette échéance que de devenir responsable, cette période ne m'a pas plu du tout. J'ai vraiment eu peur. Je me suis remis en question, même peut-être un peu trop (...) C'est intéressant dans ce film de voir comment cet enfant m'amène à devenir responsable et comment Samy, mon personnage, ramène un peu plus de vie dans la sienne. Il y a un échange de bons procédés".



En septembre 2011, le couple a eu la petite Lila, agrandissant ainsi sa famille.