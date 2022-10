La technique étonnante de Coco Austin pour laver sa fille de 6 ans fait réagir: "C'est plus facile pour moi" (vidéo)

Le mois dernier, Coco Austin a fait face à des réactions négatives pour avoir montré sa fille, qu'elle partage avec son mari Ice-T, en train de prendre un bain dans l'évier de la cuisine.

Le mannequin maintient sa décision de baigner sa fille de 6 ans, Chanel, dans l'évier de la cuisine.

"Tout ce que je fais, les gens doivent en parler", a déclaré Coco Austin à Page Six lors de la soirée Fandom au HK Hall à New York mardi. "Mais maintenant, c'est un peu bizarre pour les autres personnes. Vraiment ? Si vous êtes une maman, vous avez baigné votre enfant dans l'évier".

"J'allais au défilé de mode et ils ont pris cette seconde et ont rendu cette petite chose plus importante que tout le reste", a expliqué la mère de 43 ans.

"Les gens, vous devez savoir maintenant que je suis une mère non-conventionnelle", s'est-elle défendue peu après que les commentaires négatifs aient commencé à affluer. "Je fais ce qui fonctionne et qui est plus facile pour moi. Certains voudront peut-être prendre des conseils plutôt que de se moquer de moi".

Le rappeur de 64 ans a également pris la défense de sa femme et a parlé de la négativité sur les réseaux sociaux.

"Je pense qu'avec les réseaux sociaux, si vous mettez quelque chose en ligne, vous devez vous attendre à des commentaires. Ils seront positifs ou négatifs. Donc la seule façon de ne pas avoir de commentaires sur votre enfant est de ne pas le poster", a répondu à l'artiste à Page Six.

Cependant, le couple - qui est marié depuis près de 22 ans - choisit de ne pas prendre à cœur les commentaires des inconnus.

"La clé est que vous ne pouvez pas tenir compte de l'opinion des autres, ou vous n'arriverez jamais à rien dans la vie", a déclaré la star de "Law & Order: Special Victims Unit".

Coco Austin a été critiquée par le passé pour avoir autorisé la jeune fille à se faire des french manucure. Mais le mannequin assume et répond: "Avant sa naissance, je disais : "Vous savez quoi ? Je vais construire une cage et elle va rester dans cette cage et je vais être un de ces parents. Je suis très étouffante. Je ne le montre peut-être pas sur les photos et autres, mais je regarde tout ce qu'elle fait."