Julien du groupe Delta n'était "pas chaud" de travailler avec Benoit au début: "Il faisait très Waterlotois" (vidéo)

Le groupe Delta était invité sur le plateau du RTL INFO avec Vous afin de parler de leur nouveau single intitulé "Je prendrais bien la journée". Le message de cette chanson est de "s'autoriser à pouvoir mettre le pied-à-terre, se donner une bulle d'oxygène, car c'est une situation difficile pour pas mal de ménages avec tous les prix qui montent. Il y a beaucoup de stress", précise Benoit Leclercq.



"Ça fait du bien de s'autoriser un peu à mettre le pied-à-terre et se dire: aujourd'hui, j'appuie sur pause."



Le groupe précise qu'il est touché par la situation actuelle qui est compliquée, car il doit manger et se loger. Julien Joris confie que pour eux aussi la période qu'on traverse est inquiétante. "On ne sait jamais combien de temps ça va durer. Là pour nous on est très content parce que ca se passe très bien, mais c'est clair qu'en tant qu'artiste ce n'est jamais évident comme situation."



Le groupe a été créé il y a une dizaine d'années. Mais au départ, Julien, le Bruxellois, n'était "pas très chaud" de travailler avec Benoit, Wallon. "Je venais d'une période un peu plus Rock 'n' roll et c'est vrai que quand je l'ai vu arriver, il faisait très Waterlotois, très propre sur lui. J'étais dans un autre état d'esprit, mais la musique a parlé dès qu'on s'est mis sur les instruments", détaille Julien.



Le duo est né, car "on était tous les deux compositeurs dans nos propres groupes qui arrivaient à une fin. J'ai rencontré Julien et son frère par personnes interposées. Quand on s'est mis à composer à deux, on s'est dit: il est bon."



Selon les fans du duo, les chansons du groupe "donnent la pêche". "On en le fait pas vraiment exprès, mais je pense qu'on est tous les deux assez enthousiastes et dynamiques. Et ça fait toujours du bien d'avoir une chanson qui donne la pêche que l'inverse. Et puis on avait très envie de revenir après un gros été pour revenir avec un message positif", explique-t-il.



"On avait envie d'avoir un petit break" avant de se relancer pour la suite, précise le groupe Delta qui se produira au Cirque Royal pour la première fois ce samedi.