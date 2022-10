"J'ai cette joie immense d'apprendre chaque jour": Paul El Kharrat, champion des "12 coups de midi", évoque son syndrome Asperger

Un conseil ? Ne jouez jamais avec notre invité du RTL INFO Avec Vous de ce vendredi 14 octobre. Paul El Kharrat, 23 ans, est un champion de l'émission culte de TF1 "Les 12 coups de Midi". C'était il y a 3 ans qu'il impressionnait le public à la télévision en cumulant 153 participations et 691.522 euros de gains et cadeaux.

Diagnostiqué asperger à 16 ans, il a écrit un livre pour parler de son syndrome. Le nom de l'ouvrage ? "Bienvenue dans mon monde : Moi, Paul, autiste asperger" édité aux éditions Harper Collins. "Le Paul de la radio et de la télévision, ce n'est qu'une petite partie de moi" écrit-il dans le livre. "Quand j'ai écris ce livre tout d'abord, c'était pour rétablir une vérité. La partie à l'écran n'est qu'une partie superficielle de moi. C'est-à-dire qu'on y voit seulement le Paul souriant, le Paul aimable, le Paul charmant,..."

Le syndrome d'asperger touche environ 1 enfant sur 250. Surtout, les garçons, les filles sont sous-diagnostiqués. Selon Paul El Kharrat, aucun asperger ne ressemble à un autre. Surtout au niveau des capacités de mémorisation. "Pour ma part, j'ai des facultés de mémorisation assez indéniables. Mais tous les autistes asperger n'ont pas ça." Le champion compare sa mémoire à une immense bibliothèque qui arbitrait des vieux livres. "Je suis quand même extrêmement fier du parcours que j'ai pu effectuer. Ce n'était pas gagné d'avance pour toutes les difficultés inhérente à moi. J'ai cette joie immense d'apprendre chaque jour."

Sait-il tout sur tout ? "Quand on n'est pas vraiment intéressé par un sujet, généralement, on ne le retient pas souvent. Moi, j'aime tellement de sujets que je les apprends et que je les mémorise. On a tendance à croire que les personnes autistes ont un penchant pour l'apprentissage, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, en l'occurrence, j'apprécie d'apprendre."