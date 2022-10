"C’est magnifique": l’histoire de Molly, chinois à la crète violette (Nom d’un chien, le plus beau c’est le mien) a ému aux larmes les jurés du concours (vidéo)

Le plus grand concours canin jamais organisé en Belgique démarre sur RTL TVI. Tout le monde le clame haut et fort : "Le plus beau, c’est le mien !". Mais l’est-il vraiment ? Ils ont été plus d’un millier à s’inscrire pour tenter de le prouver ! Mais seul l’un d’entre eux sera sacré "plus beau chien de l’année !"

Dans cette première émission, Maroussia a voulu briser les codes de l’esthétique avec son chinois nu à crête, Molly, qui n’est certainement "pas miss monde". Dans sa poussette avec sa mèche teintée en violet, ce petit chien haut comme trois pommes a déclenché l’hilarité des membres du jury (composé de Sandrine Dans, Jean-François Vanaken, Chantal Bustin et MJ Vantilborgh) en rentrant dans la salle du concours. "Elle représente à merveille le chien de compagnie" Perdu d’avance ? Non. L’histoire du duo inséparable a beaucoup ému les professionnels. "Je pense que j’ai un chien extraordinaire. Je suis éducatrice dans le secteur du handicap et elle travaille avec moi depuis deux ans", explique Maroussia avec des trémolos de fierté dans la voix. "En plus de cela, on va dans les maisons de repos et les écoles bénévolement." Un chien au tempérament généreux "et collant" qui a laissé stupéfaits les quatre jurés. "Vous faites du bien aux gens qui ont des difficultés. C’est magnifique", reconnaît MJ Vantilborgh, toiletteuse itinérante bruxelloise et spécialiste du relooking canin. Pour Jean-François Vanaken, seul juge international belge francophone toutes races, "Molly représente à merveille le chien de compagnie. Elle offre son cœur à de nombreux humains ce dont ils ont besoin (…) Je vous félicite vous avez envahi mon cœur". Un compliment qui a tiré les larmes de Maroussia. "Je ne sais pas retenir mes émotions (…) Ce qui se passe aujourd’hui, c’est parce que je la considère comme mon enfant." Pour continuer l’aventure canine, il faut que les candidats obtiennent au moins trois "oui" des membres du jury. Pas de suspens, à l’unanimité les experts canins ont accordé un "grand" oui à Molly. Elle et sa maîtresse poursuivront donc le concours.