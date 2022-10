"Tu as vite oublié", "grosse vache": la fille de Jean-Pierre Pernaut, Lou, harcelée sur les réseaux sociaux

Elle ne se laisse pas démonter mais les mots sont durs. La jeune Lou Pernaut, fille de Jean-Pierre, est la cible d’attaques, de moqueries et d’insultes depuis le décès de son père en mars dernier.

Ce n’est pas la première fois que l’influenceuse de 19 ans remonte le flot de haine qu’elle subit régulièrement. Elle est notamment montrée du doigt pour son omniprésence sur les réseaux sociaux malgré la mort de son père.

A plusieurs reprises, il lui a été reproché de ne pas souffrir de cette disparition. "Je reçois ce type de message pratiquement tous les jours et j'aimerais que vous compreniez que ce que je vous montre sur le réseau n'est pas forcément ce que je ressens dans la vraie vie. M'envoyer ce genre de message ne fait que compliquer mon deuil", prévenait-elle en avril.

Mais le harcèlement continue. Ce vendredi 14 octobre, Lou Pernaut a à nouveau dénoncé les attaques dont elle est la cible en publiant en story certains extraits de messages reçus. "Vous avez rapidement oublié votre père, c'est une honte", "Grosse vache", "Tu n'es pas assez grosse ?", "Tu as vite oublié", font partie des messages récurrents reçus… Mais la jeune femme ne se laisse pas faire et prend en dérision ses haters. "Quand est-ce que vous allez comprendre que ça me fait tellement rire de voir que derrière vos petits écrans, derrière votre haine gratuite se cache un manque de confiance en vous énorme", a-t-elle commenté en story. Bien envoyé!