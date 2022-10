Voici pourquoi Mel Gibson pourrait témoigner au procès de Harvey Weinstein

Mel Gibson peut témoigner de ce qu'il a appris de l'une des accusatrices de Harvey Weinstein, a décidé vendredi un juge dans le procès pour viol et agression sexuelle de l'ancien magnat du cinéma.

L'acteur et réalisateur de 66 ans était l'un des nombreux témoins, et de loin le plus connu, dont l'identité a été révélée à la Cour supérieure de Los Angeles.

Le juge et les avocats avaient fait une pause dans la sélection des jurés pour examiner les motions relatives aux preuves qui seront autorisées au procès et aux personnes qui pourront témoigner. La liste des témoins pour le procès est scellée.

La juge Lisa B. Lench a décidé que Mel Gibson peut témoigner en faveur de sa masseuse et amie, qui sera connue sous le nom de Jane Doe #3 lors du procès.

Weinstein est accusé d'avoir commis une agression sexuelle par contrainte sur cette femme, l'un des 11 chefs d'accusation de viol et d'agression sexuelle retenus dans le procès contre le septuagénaire.

Les procureurs ont déclaré qu'après avoir reçu un massage de la femme dans un hôtel californien de Beverly Hills en mai 2010, Weinstein, nu, l'a suivie dans la salle de bain et s'est masturbé. Weinstein a plaidé non coupable et a nié toute activité sexuelle non consensuelle.

Les avocats de Weinstein se sont opposés à ce que Gibson témoigne, affirmant que ce qu'il a appris de la femme alors qu'elle lui faisait un massage ne constitue pas une "nouvelle plainte" de la femme au sens de la loi, ce qui permettrait à Gibson de témoigner. Une "nouvelle plainte", selon la loi californienne, permet d'introduire des preuves d'agression sexuelle ou d'un autre crime si la victime l'a signalé à quelqu'un d'autre volontairement et relativement rapidement après les faits.

Les procureurs ont déclaré que lorsque Gibson a évoqué par hasard le nom de Weinstein, la femme a eu une réaction traumatique et Gibson a compris qu'elle avait été agressée sexuellement. Gibson ne se souvient pas du moment de l'échange, mais l'accusation fera appel à un autre témoin, Allison Weiner, qui se souvient avoir parlé à Gibson et à la femme en 2015.

La juge Lench a déclaré que le témoignage de Gibson dépendra de la façon dont l'accusatrice décrira l'échange avec lui lorsqu'elle se présentera à la barre, et qu'elle pourrait décider de s'y opposer à ce moment-là.

L'avocat de Weinstein, Mark Werksman, a ensuite fait valoir que si Gibson se présente à la barre, la défense devrait être autorisée à le contre-interroger sur des remarques antisémites largement diffusées que Gibson a faites lors d'une arrestation en 2006, et sur des déclarations racistes à une petite amie qui ont été enregistrées et diffusées en 2010.

Mme Lench a déclaré qu'une discussion plus large sur le racisme de Gibson n'était pas pertinente pour le procès, mais qu'elle permettrait de l'interroger pour savoir s'il avait un parti pris et une animosité personnels envers Weinstein.

Werksman a fait valoir que Gibson avait un tel parti pris à la fois parce que Weinstein est juif et parce que Weinstein a publié un livre qui critiquait la représentation des Juifs dans le film "La Passion du Christ", réalisé par Gibson en 2004.

"Toute preuve du racisme ou de l'antisémitisme de M. Gibson donnerait lieu à un parti pris contre mon client, qui l'a défié", a déclaré M. Werksman.

L'avocat a brièvement, et par erreur, déclaré qu'il pensait que le film avait remporté un Oscar du meilleur film, mais Weinstein, dont les films dominaient autrefois les Oscars, a secoué la tête alors qu'il était assis à la table de la défense.

"Désolé, mon client le saurait mieux que moi", a dit Werksman. "Mais c'était un film primé".

La défense a également fait valoir que Gibson essayait de blanchir son image en se concentrant sur les méfaits de Weinstein et en s'affirmant comme un champion du mouvement #MeToo.

L'accusation a fait valoir que Gibson n'avait pas fait de telles suggestions à son sujet, et qu'au moment de la conversation avec sa masseuse, il a dit qu'il discutait de la possibilité de conclure un accord commercial avec Weinstein, ce qui montre qu'il n'y avait pas de tel parti pris.

L'adjointe du procureur Marlene Martinez a qualifié les commentaires passés de Gibson de "méprisables", mais a déclaré qu'ils n'étaient pas pertinents pour les objectifs étroits pour lesquels il serait appelé à la barre.

Weinstein purge déjà une peine de 23 ans pour une condamnation en 2020 pour viol et agression sexuelle à New York. La plus haute juridiction de l'État a accepté d'entendre son appel dans cette affaire.

Il a ensuite été transféré à Los Angeles pour un procès qui a débuté lundi, cinq ans après que les récits des femmes à son sujet ont donné un élan massif au mouvement #MeToo.

Les plaidoiries de vendredi ont eu lieu un jour après la première du film "She Said", qui raconte le travail des deux journalistes du New York Times dont les articles ont fait tomber Weinstein.

Les avocats de Weinstein avaient déjà demandé que le procès de Los Angeles soit reporté parce que la publicité du film risquait d'influencer le jury, mais le juge a rejeté leur demande.

Le procès devrait durer huit semaines. Le juge et les avocats reprendront le processus de sélection du jury lundi matin, et les déclarations d'ouverture devraient commencer le 24 octobre.