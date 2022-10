Kim Kardashian n'adresse plus la parole à Kanye West depuis son dernier scandale

Bien qu'ils ne se parlent plus depuis quelque temps, Kim Kardashian et son ex-mari Kanye West ont tous deux assisté au match de basket-ball de leur fille North vendredi.

Kim Kardashian s'est rendue au match avec North, 9 ans, ainsi que les trois autres enfants de Kanye West - Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans, et Psalm, 3 ans, rapporte TMZ.

Kanye West, quant à lui, s'est présenté seul.

Kim et Kanye ne communiquent plus depuis le récent coup d'éclat de l'auteur de "Yeezus" avec son t-shirt "White Live Matters" à Paris, son interview ultérieure avec Tucker Carlson, et ses divagations antisémites, ont indiqué des sources à Page Six.

La créatrice de Skims en a tellement marre du comportement de son ex-mari qu'elle ne lui parle même plus de l'emploi du temps de leurs enfants sans l'intervention d'une tierce personne, ont indiqué des sources familières de la situation à Page Six.

"Ils n'ont eu aucune communication depuis plusieurs semaines, et toutes les communications concernant les horaires des enfants sont maintenant coordonnées par des assistants", a déclaré une source à Page Six.

Vendredi, c'était seulement la deuxième fois en quelques semaines que les deux stars apparaissaient à l'un des événements de North, après que la star de télé-réalité et le rappeur aient tous deux assisté à l'un de ses matchs de basket la semaine dernière.

Kanye West est parti avant la fin du match de North tandis que Kim Kardashian est restée avec les quatre enfants, selon TMZ.