"Je pensais que c’était une blague": après Elton John, c'est au tour de Sam Smith de recevoir un cadeau très étrange d'Ed Sheeran

Ed Sheeran est taquin. D'autant plus lorsqu'il s'agit d'offrir des cadeaux à ses amis. Récemment, c'est Sam Smith qui a eu la grande surprise de voir débarquer dans sa maison… Une statue de pénis d’1m90 de haut !



Ce qui a eu le mérite de provoquer le choc chez le chanteur : "Oh mon Dieu… C’est vraiment quelque chose. Je pensais que c’était une blague, mais c’est un pénis en marbre d’1m90 de haut", a déclaré Sam Smith sur le plateau du Kelly Clarkson Show. Un cadeau difficile à faire rentrer dans son intérieur : "Ça fait deux tonnes et je vais devoir le faire rentrer dans ma maison à l’aide d’une grue", constate le chanteur londonien en étant écroulé de rire.



Quitte à rendre cette statuette utile, Stan Smith a envie de la transformer en fontaine. "Je pense que ça va être compliqué à faire", a expliqué Sam Smith en toujours en rigolant. Il pense même à lui trouver un petit nom en la baptisant duc de Hastings, en référence au personnage de "La chronique des Bridgerton" incarné par Regé-Jean Page.



Pas le premier



Ed Sheeran a pour habitude de surprendre ses amis de cette manière. "Il donne aux gens des pénis en béton. Je ne suis pas le premier. C'est Elton John qui en a reçu un en premier".