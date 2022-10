Selena Gomez et Hailey Bieber s'affichent complices et font taire les polémiques sur leur relation (photos)

Ces images secouent la planète people depuis quelques heures. Ce dimanche 16 octobre 2022, se déroulait le gala annuel de l’Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles. Un rendez-vous qu'Hailey Bieber ainsi que Selena Gomez n'allaient certainement pas manquer. Alors qu'on s'attendait à les voir chacune de leur côté, les deux jeunes femmes sont apparues plus complices que jamais. Elles se sont prises dans les bras et ont même pris la pose pour immortaliser ce moment en photo.

D'où viennent les rumeurs de brouille ?



Pour ceux qui ne le savaient pas, Selena Gomez était la compagne de longues années de Justin Bieber. Puis le chanteur canadien s'est marié avec le mannequin Hailey Bieber. Les fans ont directement choisi leur camp, en considérant que Hailey Bieber était une fan du chanteur et que celui-ci serait toujours amoureux de Selena Gomez. La pilule de la rupture ne passe tellement pas pour certains fans que de nombreuses rumeurs dépeignent Hailey Bieber comme une briseuse de couple.



Récemment, Hailey Bieber avait participé au podcast Call Her Daddy. Moment propice pour revenir sur les rumeurs qui circulaient à son sujet et sur celui de Selena Gomez. "Lorsqu’on a commencé à se fréquenter, il n’a jamais été en couple avec qui que ce soit. Jamais". Pour la nièce d'Alec Baldwin, cela aurait été impensable. "Ce n’est pas mon style de gâcher la relation de quelqu’un – je ne ferais jamais ça. J’ai été bien élevée. Je ne suis pas intéressée par ce genre de choses et je ne l’ai jamais été."

Après avoir subi une vague de haine, Selena Gomez a elle aussi décidé de sortir du silence pour prendre la défense d’Hailey Bieber : “Je pense que certaines des choses que je n’ai même pas besoin de connaître sont juste horribles, dégoûtantes et injustes, et on ne devrait jamais s’adresser à une personne de la manière que j’ai vue (…) les mots comptent. Ils comptent vraiment.”



Plus aucun doute: la hache de guerre a bien été enterrée entre les deux jeunes femmes aient enterré la hache de guerre. Pour le plus grand bonheur, on l'imagine, de Justin Bieber.