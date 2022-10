"Ce tourbillon qu’était notre vie": Sylvie Vartan émue après avoir revu des images d’elle et Johnny Hallyday

Cela fait plusieurs décennies que le couple Sylvie Vartan/Johnny Hallyday n’est plus mais cela n’enlève rien aux souvenirs.

Le 14 octobre, le documentaire Johnny et Sylvie, les amants terribles était diffusé sur France 3, retraçant l’histoire d’amour d’un couple rock’n’roll, d’une "passion légendaire", qui a pourtant mis du temps à se construire. Dans ce documentaire, on apprend que Johnny avait flashé sur Sylvie, ce qui n’était pas réciproque. La première fois que Johnny a vu Sylvie, d’ailleurs, il a confié à son voisin Punaise, cette fille-là elle est bien, je me la ferais bien… Sans savoir que son voisin était en réalité Eddie Vartan, le frère de Sylvie.

Ces images ont largement touché le public, et la première concernée également. C’est sur son compte Instagram qu’elle a d’ailleurs salué le documentaire. "C’est avec beaucoup d'émotion que je me suis retrouvée transportée dans ce tourbillon qu'était notre vie", écrit la chanteuse. "Un amour volcanique et intense rempli de souvenirs qui ne s’effaceront jamais". Un bel hommage à son propre hommage.