"Un tonneau d’absurdités": l’entourage de l’ex-Premier ministre britannique John Major démonte la série The Crown

Pour ceux qui ne le sauraient pas, The Crown est la série événement qui retrace l’histoire de la famille royale britannique notamment la vie d’Elizabeth II.

Remontant de son enfance jusqu’à notre période contemporaine, beaucoup des personnages fictifs font écho à des personnalités réelles encore vivantes… Ce qui n’est pas toujours pour plaire aux premiers concernés, la famille royale.

La cinquième saison de The Crown est prévue pour le 9 novembre et déjà son contenu fait grincer des dents… L'entourage de John Major, Premier ministre britannique entre 1990 et 1997. La série évoque des entretiens entre l'ex-Premier ministre et le prince Charles pour tenter d’évincer la reine d’Angleterre et prendre sa place…

Ce lundi 17 octobre, l’entourage de John Major a publié un communiqué, rappelant qu' "Il n’y a eu jamais de discussion entre Sir John et le Prince de Galles à propos d’une abdication de la reine Elizabeth II" et que la production de la série n’a "en aucune manière" travaillé avec eux pour vérifier les faits avancés.

Le communiqué indique également qu’il s’agit-là d’une "fiction dommageable et malveillante", et décrit le contenu comme "un tonneau d’absurdités colporté pour avoir un maximum d’impact dramatique, complètement faux". Un entourage visiblement mécontent du message véhiculé par la série autour de John Major....

En réaction, les équipes de The Crown ont expliqué que la série "a toujours été présentée comme une fiction basée sur des événements historiques" et que son concept repose sur le fait d’imaginer "ce qui a pu se produire derrière des portes closes pendant une décennie importante pour la famille royale".