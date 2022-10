"Qui a le plus gros bébé?": probablement cette TikTokeuse, maman de J., 6,5 kilos pour 60 cm

Un sacré morceau! C’est le moins qu’on puisse dire sur le petit (mais costaud) J. aujourd’hui âgé de 6 ans, mordu de football, de baseball et de camions… et détenteur du titre du plus gros bébé!



C’est la TikTokeuse enceinte tawne117, suivie sur 165 000 personnes, qui a lancé un concours via sur son profil: "Qui a le plus gros bébé?" a-t-elle challengé il y a quelques jours.

Et parmi les nombreuses familles participantes, c’est sans hésiter celle qui s’est appelée Shans1588, suivie par 150 000 personnes, sur le même réseau social qui a gagné, qui n'est autre que la maman de J., donc. En réponse, elle a évidemment posté quelques photos de son enfant à la naissance… Et c’est impressionnant!

En grandissant, le gabarit est resté imposant...