Camilla Parker Bowles et Dua Lipa se sont rencontrées ce lundi: découvrez leur grand point commun

Mais que peuvent bien avoir en commun la reine-consort Camilla Parker Bowles et la chanteuse Dua Lipa? Sur le papier, pas grand chose…

Et pourtant, elles se sont rencontrées ce lundi lors du Booker Prize 2022, une célèbre cérémonie de remises de prix de littérature, dont les deux Britanniques sont férues. Un amour des lettres qui a même conduit Dua Lipa à faire le discours d’ouverture de la cérémonie, évoquant l’inspiration que lui prodigue la littérature dans ses textes.

Mais c’est sur un autre sujet qu’elles ont longuement échangé - et ont visiblement apprécié l'entretien: la lutte pour l’alphabétisation. Toutes deux engagées pour la cause, elles ont enfin fait se rencontrer les paillettes et la royauté, devant la foule d’objectifs!