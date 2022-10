Karim Benzema, Ballon d’Or 2022: son cœur est pris par Jordan Ozuna, qui est-elle ?

On sait que Karim Benzema est papa des trois enfants (Melia, Ibrahim et Nouri) mais il reste très secret sur sa vie privée. Séparé des deux mères de ses enfants, il vit pourtant une histoire depuis quelques mois avec une certaine Jordan Ozuna, présente hier lors de la prestigieuse remise des Ballons d’Or… Désolés mesdames!





Jordan Ozuna est une mannequin américaine, autrefois serveuse, originaire du Maryland et âgée de 32 ans. On l’avait déjà aperçue le 16 octobre dans les gradins lors du match qui opposait le Real Madrid contre le FC Barcelone, mais c’est hier que les regards se sont posés sur elle.

Sur son compte Instagram, Jordan Ozuna ne cache pas son amour pour le footballeur, avec lequel elle pose et affiche des proverbes sur l’amour, tel que "L’Amour est plus fort que la haine" ou des clichés des deux, amoureux, ou d'eux heureux en train de s'appeler en visio… Contrairement à un Karim Benzema qui, lui, contrôle beaucoup son image et ses apparitions.