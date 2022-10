Le roi Charles n'est pas un "fan" de Buckingham Palace et ne s'y installera pas avant une restauration de 423 millions d'euros

Le roi Charles ne veut pas emménager dans le palais de Buckingham parce qu'il n'est pas "adapté" à la vie moderne et que son entretien n'est pas "durable", selon le Daily Mail. Le souverain, qui vit avec la reine consort à Clarence House depuis 2003, ne veut donc pas emménager dans ce qu'il appelle "la grande maison". Le Sunday Times, relayé par de nombreux médias, rapporte que sa femme Camilla et son fils le prince de Galles, qui devrait un jour emménager au château de Windsor, partagent le sentiment du souverain.



Charles estime que son entretien, tant du point de vue financier qu'environnemental, n'est pas viable. Le Roi n'a aucune intention d'emménager avant la fin d'une restauration majeure, dont le coût serait estimé à 423 millions d'euros, relate le Cosmopolitan. "On s'attend à ce que les travaux nécessaires soient terminés pour que Leurs Majestés puissent prendre résidence en 2027", a indiqué une source de Buckingham Palace. "Dans l'intervalle, le palais sera pleinement utilisé pour les affaires officielles chaque fois que cela sera possible."



Une autre source a déclaré que la reine consort Camilla "ne veut pas du tout vivre à Buckingham Palace", et qu'elle et Charles se détendent toujours à Clarence House. Entre-temps, Charles espère ouvrir davantage Buckingham Palace au public. La source du Sunday Times note que "Charles veut amener les gens à entrer en contact avec l'institution. Il reconnaît qu'elle doit continuer à évoluer et qu'à l'ère moderne, les gens veulent pouvoir accéder à leurs palais. Il accepte cela et les considère comme des lieux publics plus que comme des espaces privés."