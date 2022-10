Après le prince William l’an passé, découvrez qui a été élu le "Chauve le plus sexy du monde"

Vous ne connaissiez pas l’élection du "Chauve le plus sexy du monde"?

C’est sûrement parce qu’elle est principalement relayée par les tabloïds anglais, friands de ce genre d’informations. Le résultat de cette élection provient en réalité d’une étude menée sur des recherches Google.

L’an passé, le prince William avait ainsi été élu le chauve le plus sexy de la planète et avant lui, Stanley Tucci ou encore Pitbull avaient été nommés.

Pour 2022, le résultat de cette élection a traversé l’Atlantique et a établi que le chauve le plus sexy du monde était.. Vin Diesel! Gonflé de testostérones, la star de Fast and Furious vient donc de détrôner… Le fils d’un roi!