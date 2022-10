"C’est quand même du délire!": Afida Turner en grande forme chante sur un plateau télé (vidéo)

Afida Turner n’a peur de rien et elle n’a surtout pas froid aux yeux. Si son personnage est plus souvent raillé qu’admiré, il faut dire qu’elle ne manque d’imagination. Invitée le week-end dernier sur le plateau de Jordan de Luxe, sur C8, Afida Turner vient présenter son nouveau single, une reprise en français et anglais, de la mythique chanson Etienne, aux paroles un brin sexy.

Jordan de Luxe lui demande évidemment d’interpréter le morceau sur le plateau, mais Afida Turner ne se dit "pas prête". "Attends, j’ai même pas de danseur, chéri", lui répond-elle… Avant de céder au bout quelques secondes: "Si matinal? Ok, i’ll do it !" ("Ok, je vais le faire").

C’est ensuite qu’Afida Turner est apparûe seule sur le plateau, vêtue d’un body en simili-cuir et de cuissardes, prenant des poses aguicheuses, sous le regard subjugué de l’animateur.

Sans l’ombre d’une honte, Afida Turner a publié la séquence sur son compte Instagram, la qualifiant elle-même de "réveil enchanté". Second degré ou pas, les internautes ont massivement réagi: "C’est quand même du délire!", "Queen!", "Avec elle au moins on se fait pas chier", "électrifiante"… Ce qui est sûr, ce que la scène n’est pas passée inaperçue!