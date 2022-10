"Mon mari a ramené le mauvais chien de chez le toiletteur, il ne l'a même pas remarqué" (vidéo)

Une habitante de San Jose en Californie est restée bouche bée lorsque son mari a ramené le mauvais chien de chez le toiletteur. CoCo Salazar venait de terminer une journée de travail de 15 heures lorsqu'elle a demandé à son mari de récupérer leur chien, BooBear, chez le toiletteur pour lui éviter de le faire, relate le Mirror.

Lorsque son mari Rudy est arrivé dans le salon de toilettage, il a dit qu'il "aidait sa femme CoCo" et qu'il était là pour récupérer le chien qu'elle avait déposé plus tôt. Sur ce, on lui a remis un chien blanc et il a pris le chemin de la maison.

Mais quelques secondes après qu'il a franchi la porte, CoCo a remarqué que quelque chose n'allait pas avec leur animal de compagnie et a demandé à son mari de bien regarder le chien qu'il tenait dans ses bras.

"Tout le monde me dit que j'en fais trop, demande à ta famille de t'aider. Après une journée de travail de 15 heures, mon merveilleux mari me dit : "Chérie, comment puis-je t'aider ?. J'ai dit 'Tu peux aller chercher BooBear chez le toiletteur pour moi et voilà ce qui arrive... Il rentre à la maison avec le mauvais chien", raconte la femme sur Facebook.

"Ils lui ont donné un chien nommé Coco parce qu'il a dit que j'aidais ma femme CoCo. Le meilleur mari du monde ! Il avait un seul boulot."

Heureusement, elle a su voir le côté drôle des choses et le couple a rapidement retrouvé son BooBear adoré. La scène qui s'est déroulée le 27 décembre 2019 a été partagée par le Daily Mail le 17 octobre.