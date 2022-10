Rare: Nolwenn Leroy publie des photos de Marin, son fils

Nolwenn Leroy a surpris ses abonnés sur Instagram dimanche en publiant des photos de Marin, son fils âgé de 5 ans. Les clichés ont été pris à Aix-en-Provence, d'où Arnaud Clément, le joueur de tennis et compagnon de la chanteuse est originaire. "Comme un dimanche d’automne en Provence", a écrit l'artiste en légende de deux photos de son enfant qui cueille des olives.



"La plus belle des montagnes faite de garrigues et de secrets de nos anciens. Cette montagne est faite de plein de coups de pinceaux de Paul Cézanne. Petite, je m’y baladais… Je suis née à Aix . Elle m’a toujours fascinée. C’est bien d’y aller en cette saison. Elle y est resplendissante", a écrit une des abonnées de la star conquise par les photos.