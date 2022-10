La terrible vidéo d’un alpiniste attaqué par un ours secoue la toile (vidéo)

Alors qu’il escaladait une montagne, un alpiniste s’est fait agresser par un ours sauvage. L’homme n’a eu d’autre choix que de se défendre pour sauver sa peau.

C’est une rencontre à laquelle cet alpiniste ne s’attendait probablement pas. En pleine escalade sur le mont Futago situé à Kyüshü au sud du Japon, le jeune homme a croisé un ours plutôt hostile. Dans une vidéo enregistrée par lui-même, on peut voir le grimpeur se défendre comme il peut, notamment en donnant des coups de pied à l’animal afin de sortir de là.



L’homme a néanmoins avoué qu’il était rentré dans une zone où des ours circulent librement. Heureusement, plus de peur que de mal. L’homme et l’ours s’en sortent sans blessures graves. Ce qui est certain, c’est qu'avant de grimper une nouvelle montagne, il y réfléchira à deux fois.