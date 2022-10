"Ado, je ressemblais à une fille": Slimane se confie sur ses différents changements physiques

Vous l’aurez sûrement remarqué, Slimane a tendance à prendre et perdre rapidement du poids. Depuis toujours, le chanteur fait "yoyo" avec son poids et il s’est confié sur ses complexes dans l’émission En Aparté sur Canal + ce mardi 18 octobre.

Face aux différentes photos de lui avec différentes corpulences qui défilent pendant l'émission, il explique: "En trois images, on voit trois Slimane différents. Il y a celui qui était tout mince à The Voice, celui qui était gros à l'Olympia, et celui qui est entre les deux aujourd'hui. C'est un truc qui m'a marqué", a commenté le meilleur ami de Vitaa."Ce truc du poids, c'est quelque chose qui me suit et qui me suivra jusqu'à très très vieux. C'est quelque chose qui m'a traumatisé. Enfant, ça a été compliqué pour moi, surtout à l'adolescence. J'avais un problème de gynécomastie en plus – un développement des glandes mammaires pour un homme, qui est trop accentuée – avec mes longs cils et mes débuts de seins, je ressemblais à une fille." Avant de raconter cette anecdote douloureuse: "J'ai un souvenir à la piscine, où un jour, un grand qui devait avoir 20 ans ou 22 ans, m'a dit : 'Mais ce n'est pas le vestiaire des filles ici'. Ce sont des choses qui te marquent et qui gèrent tout ton rapport aux autres."

Une adolescence pas facile pour le chanteur qui aujourd'hui trouve le courage d'en parler.