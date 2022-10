Bientôt sur nos petits écrans, un remake des… Télétubbies

Les Télétubbies, émission culte pour enfants diffusée dans les années 90, revient dans une version remise au goût du jour.

Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa, Po. Quatre noms qui réveillent des vieux souvenirs pour ceux qui ont connu les Télétubbies. Il faut reconnaître que c’est un come-back que peu de personnes ont vu venir. Hier soir, la plateforme de streaming Netflix a diffusé un premier trailer de cette nouvelle version.

Afin de jouer sur la fibre nostalgique, les réalisateurs ont visiblement pris le soin de rester fidèle à la première version. En effet, on retrouve le même décor, la même maison et toujours ces personnages tous plus loufoques les uns des autres. La plateforme prévoit 26 épisodes d’une durée de 12 minutes chacun. À voir si les enfants accrocheront à cet univers haut en couleur et si particulier. Rendez-vous le 14 novembre.

Un trailer à voir ci-dessous :