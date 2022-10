Les douloureuses confidences de Matthew Perry, alias Chandler dans Friends, ex-toxicomane: "La série m'a sauvé"

Si vous êtes un connaisseur de Friends, il ne vous aura pas échappé que le personnage de Chandler, alias Matthew Perry, grossit et maigrit à vue d'oeil, de saison en saison. Ce phénomène est en réalité du aux deux grandes dépendances de Matthew Perry: l'alcool et la drogue, en particulier la vicodine, cousine de la codéine, opiacé dont l'usage récréatif est très répandu aux USA.

Aux débuts de la série, en 1994, Matthew Perry entre doucement dans la toxicomanie, qui a pris de l'ampleur année après année. "Si vous mesurez mon poids d'une saison à l'autre — quand je porte du poids, c'est de l'alcool. Quand je suis maigre, ce sont des pilules. Quand j'ai une barbiche, c'est beaucoup de pilules...", a-t-il confié à nos confrères américains du magazine People.

Dans cette même interview, l'interprète de Chandler indique clairement que ses Friends l'ont soutenu, coûte que coûte, pendant les tournages. "Ils étaient compréhensifs et ils ont été patients. On peut dire que la série m'a sauvé", affirme-t-il.









"J'avais 2% de chance de vivre"

C'est à partir de 34 ans que Matthew Perry plonge littéralement dans la toxicomanie, et atteint des sommets de consommation (55 pilules par jour...). Quinze cures de désintoxication et 14 opérations chirurgicales liées à ses addictions auront été nécessaires pour faire réagir l'acteur, qui a vu son côlon éclater. "Les médecins ont dit à ma famille que j'avais 2 % de chance de vivre", poursuit-il.

Aujourd'hui, Matthew Perry compte bien faire réagir les personnes qui connaissent les mêmes troubles que lui. Il vient d'écrire ses mémoires où il retrace son parcours, ses chemins avec Friends et son déclin. L'ouvrage s'appelle "Friends, mes amours et cette chose terrible" ("Friends, Lovers and the Big Terrible thing") et sortira début novembre.