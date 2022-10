Elle veut appeler son bébé comme son chat mort, son mari refuse catégoriquement: "Ça l’a agacé..."

Il existe des situations plus délicates que d'autres… Notamment celle dans laquelle Marie* s’est retrouvée. Marie est une grande sensible et elle écrit son désespoir sur le blog dédié Reddit. Là, elle explique avoir crée un certain froid, qu’elle ne comprend pas, avec son mari lors de la naissance de leur troisième enfant. Le nouveau-né arrivé, il a fallu choisir un prénom à ce tout petit garçon. C’est alors que Marie a proposé "Jake", qui n’est autre que… le nom de son chat récemment décédé. "Quelques mois avant la naissance de notre troisième enfant, mon chat est décédé", explique-t-elle. "Je l’avais depuis qu’il était un chaton. J’ai pleuré sa mort des heures (…) J’ai senti que j’avais perdu une grande partie de ma vie parce qu’il avait toujours été là pour moi", poursuit-elle.

Le souvenir et la nostalgie ont donc mené Marie à proposer le nom de "Jake" pour leur bébé: "Je l’ai suggéré parce que c’était un joli nom et je pensais que ça lui irait".

"Immature et bizarre"

Mais la mère de famille essuie un refus catégorique de son époux. "Cela a agacé mon mari parce qu’il ne voulait pas que le nom de notre fils soit le même que celui de notre chat", raconte Marie, qui insiste pour donner au moins le nom du minou comme deuxième prénom à leur fils. Une deuxième demande qui n’a pas mieux plu au papa, qui "a pété un câble", est parti de la maison pendant quelques heures avant de lui reprocher au téléphone d’être "immature et bizarre".

Si aujourd’hui Marie n’a pas suivi son premier instinct, elle persiste à penser que cela n’aurait rien eu "d’inhabituel". "Une partie de moi voulait un souvenir de mon chat qui était si important dans ma vie ", justifie-t-elle. L’histoire ne raconte pas comment l’enfant a finalement été appelé.

*prénom d'emprunt