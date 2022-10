Elodie Gossuin, mère de quatre enfants, livre son petit secret pour "éviter la crise de nerfs"

Elodie Gossuin est maman de quatre enfants et comme toute maman, ce n’est pas facile tous les jours.

L’ancienne miss France est suivie par plus de 500 000 personnes sur les réseaux sociaux, 500 000 personnes qui assistent donc à son quotidien de mère de famille.

Et ce mercredi, Elodie Gossuin a livré l’un de ses petits secrets pour tenir dans le tourbillon sa petite tribu en story sur Instagram.

Au naturel, Elodie Gossuin explique en effet s’accorder "un petit moment nature du soir" pendant lequel elle "respire deux secondes pour éviter la crise de nerfs avec les enfants".

Et oui, le secret détente de la belle blonde, c’est d’aller voir… ses poules, "tranquille!". "J’attends les œufs frais", explique-t-elle face caméra. "Je ne désespère pas", plaisante-t-elle tout en faisant "picorer" les fesses par les volatiles. Un tour au poulailler, essentiel pour "souffler un peu et rester zen" pour l'ancienne miss France. Et vous, c’est quoi votre truc ?