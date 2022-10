Ce film d’horreur fait sensation aux USA: des spectateurs quittent la salle, vomissent et s’évanouissent

Le film "The Terrifier 2" du réalisateur Damien Leone est en train de faire le buzz. La raison ? Des scènes particulièrement gores et malsaines qui provoquent des malaises dans la salle.

C’est le film qui fait sensation actuellement aux USA. "The Terrifier 2" suite directe du premier sorti en 2016, raconte l’histoire du clown tueur Art et ses crimes. Ce dernier décide de s’en prendre à une adolescente et son frère le soir d’Halloween. Derrière son histoire assez basique, le film provoquerait des états de malaise chez certains spectateurs à cause de ses scènes violentes et difficilement soutenables.

Il n’en fallait pas moins pour que certaines personnes s’amusent à filmer les réactions du public pendant la séance. "Mon ami s’est évanoui et le cinéma a appelé une ambulance. Hautement recommandé" écrit un spectateur.

N’ayant pas imaginé de telles réactions, le réalisateur explique "C’est une sorte d’insigne d’honneur parce que c’est un film intense. Mais je ne veux pas que les gens s’évanouissent ni se blessent". En attendant, "The Terrifier 2"cartonne dans les salles, pour le plus grand bonheur de son réalisateur. À l’heure actuelle, une date de sortie en Europe n’a pas encore été communiquée.

La bande-annonce disponible ci-dessous :