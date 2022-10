"10 ans, ce n’est pas assez!": Justin Timberlake et Jessica Biel fêtent leur anniversaire de mariage au naturel

Ils se sont unis il y a dix ans déjà. Justin Timberlake et Jessica Biel fêtent aujourd’hui leur anniversaire de mariage et s’affichent sur les réseaux sociaux plus amoureux que jamais!

Dans une série de photos au naturel, en voyage, ou simplement en train de manger, le couple se rend hommage sur Instagram avec une grande tendresse. "10 ans, ce n’est pas assez!", écrit le chanteur. "Tu fais de moi un meilleur mari et père chaque jour", poursuit-il, avant de déclarer: "Je t’aime si fort, toi merveilleux humain". Et l'actrice lui rend parfaitement la pareille en indiquant sur ses réseaux qu'"être mariée avec lui est une aventure de tous les jours". So cute!