Les premières images du futur jeu Les Sims 5 ont été dévoilées sous le nom "Projet Rene"

Fans de la saga Les Sims, le tant attendu Sims 5 ne devrait pas tarder à arriver sur nos écrans! Ce mardi 18 octobre, une conférence a été diffusée en direct sur Youtube afin de présenter les caractéristiques du futur jeu, pour l'instant nommé "Projet Rene", pour "renaissance", nous explique-t-on.

Huit années après la sortie du dernier opus, les Sims 4, les créateurs ont visiblement été à l'écoute des joueurs: il sera possible d'aller encore plus loin dans la création des personnages mais surtout des intérieurs. Les objets seront modulables de leur couleur jusqu'à leur forme. Le mode de jeu devrait pouvoir également s'étendre en réseau... Mais il ne s'agit ici que d'un teasing, il faudra attendre encore pour plus d'informations!







La conférence a également précisé que la version mobile du jeu devrait bientôt avoir de nouvelles options.