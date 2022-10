Moment insolite: Franck Dubosc s'improvise présentateur de l'émission "C à Vous"

Connu pour sa bonne humeur et son humour, Franck Dubosc ne manque jamais une occasion de faire rire. Alors que Anne-Elisabeth Lemoine présente ses convives et leur propose de s'asseoir, l'acteur décide de se mettre à la place habituellement occupée par la présentatrice . (extrait à 2min) "On va où on veut donc moi je me mets où je veux" dit-il . Elle décide donc de lui donner sa place mais sans son texte.