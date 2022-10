"Le chien marche mieux que la maitresse": Françoise (Nom d’un chien le plus c’est le mien) tacle violemment une exposante canine qui a critiqué SA Cloé

Le plus grand concours canin jamais organisé en Belgique se poursuit sur RTL TVI. Tout le monde le clame haut et fort : "Le plus beau, c’est le mien !". Mais l’est-il vraiment ? Ils ont été plus d’un millier à s’inscrire pour tenter de le prouver ! Mais seul l’un d’entre eux sera sacré "plus beau chien de l’année !"

Cette semaine, nous avons retrouvé Cloé, chihuahua, et sa maîtresse Françoise qualifiées pour la finale du concours en visite à une expo canine. L’occasion pour le duo de comprendre les rouages d’un véritable show de chiens. Malheureusement, l’heure est à la déception pour Françoise qui ne s’attendait pas à recevoir des remarques négatives sur sa petite Cloé de la part d’une exposante... de chihuahuas. "La mienne ne fait pas de véritables concours, mais vous croyez qu’elle serait assez belle pour en faire ?", interroge Françoise. "Mais il me semble qu’elle a peut-être un petit défaut de dents, non ?" Françoise sur la défensive s’insurge : "Non. Où ?". Ne se laissant pas démonter face au tempérament de la maîtresse de Cloé, l’exposante lui répond : "Je crois qu’elle a quand mêle la langue qui dépasse un petit peu…" Mais c’est sans compter que son interlocutrice a réponse à tout : "Oui, c’est parce qu’elle est vieille. Elle a perdu des dents." Françoise est claire : «"Tu me piques, je pique. Je suis comme ça." La vengeance est un plat qui se mange froid... Pendant le défilé de l’exposante, Françoise n’a pas pu s’empêcher d’être taquine. "Mais tu as vu, elle va l’étrangler ? Elle tire tellement sur la laisse", dit-elle à son compagnon qui en rajoute une couche "Ce n’est pas une démarche naturelle." En imitant la dame, Françoise rigole : "‘Regardez comme mon chien a une mâchoire qui est bonne. La taille aussi.’ Moi, je trouve qu’elle ne marche pas beaucoup. À part ça, c’est toi qui as un défaut ma Cloé". Avant de lui porter une dernière remarque assassine : "Elle marche mieux que sa maîtresse. C’est déjà ça." "Pour moi, Cloé est un chihuahua parfait et ce n’est pas parce que c’est la mienne. Si on regarde bien, c’est le plus beau des chihuahuas."