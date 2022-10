"On a perdu Pixel après un accident": Doriane s’était inscrite avec un autre chien à "Nom d’un chien, le plus beau c’est le mien"

Le plus grand concours canin jamais organisé en Belgique se poursuit sur RTL TVI. Tout le monde le clame haut et fort : "Le plus beau, c’est le mien !". Mais l’est-il vraiment ? Ils ont été plus d’un millier à s’inscrire pour tenter de le prouver ! Mais seul l’un d’entre eux sera sacré "plus beau chien de l’année !"

Moment d’émotion sur le plateau de l’émission "Nom d’un chien, le plus beau, c’est le mien". L’histoire de Lotus, un shetland de trois mois et de sa maîtresse, Doriane, a beaucoup ému les jurés du concours. "Il faut savoir que quand j’ai posté ma candidature, j’avais le petit Pixel", raconte Doriane en tremblant d’émotion. La candidate n’a pas pu retenir ses larmes en montrant la photo de son défunt chien. "Je suis photographe. On l’a perdu à la suite d’un accident avec un cheval pendant un shooting photo." Doriane précise : "J’ai proposé de venir avec ce petit lotus parce qu’il est la définition du positivisme et des épreuves traversées". Le souvenir de Pixel reste toujours bien présent : "J’ai fait un petit collier avec les poils de Pixel. Comme ça, il est toujours avec moi également. Même s’ils sont différents, il est autant un distributeur de bonheur que Pixel." Le souffle coupé. Seule Sandrine Dans, présentatrice et membre du jury, a pu esquisser un "Waouh" d’émotion.

Après avoir récolté quatre "OUI", l’aventure se poursuit pour Lotus et sa maîtresse.